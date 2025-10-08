ALLUMIERE – E’ terminato intorno alle 14 l'intervento di ricerca a persona che ha visto protagonisti i Vigili del fuoco di Civitavecchia.

Un uomo di circa 65 anni residente a Roma, ha perso l'orientamento mentre era intento a raccogliere funghi nella macchia di Allumiere. Il sessantacinquenne in difficoltà, non trovando più la via verso la sua auto, ha chiamato i soccorsi.

Gli uomini della Bonifazi con l'equipaggio della 17A sono intervenuti sul posto, entrando nella boscaglia tra la Braccianese e via delle Cave vecchie.

Utilizzando tecniche Tas, Topografia applicata al soccorso, si sono inoltrati nella fitta macchia mediterranea percorrendo un lungo e impervio cammino, fino a raggiungere il sessantacinquenne romano, trovato in ottime condizioni. Dopo averlo riaccompagnato in zona sicura, vicino alla sua auto, gli uomini della Bonifazi hanno fatto rientro nel distaccamento dei vigili del fuoco di Civitavecchia.

