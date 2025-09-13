TARQUINIA - La Fondazione Andrea Cefaly presenta presso la sala "D.H. Lawrence" (via Umberto I, 49) la mostra personale di Lorenzo Bruschini, intitolata “Scendeva simile alla notte”, a cura di Caterina Cefaly. L'inaugurazione si terrà oggi dalle 17 alle 20. L'esposizione sarà visitabile fino al 26 settembre, il venerdì, il sabato e la domenica, dalle 16,30 alle 20. Giunta alla quarta edizione, dopo gli allestimenti di Roma (Galleria RvB Arts, 2018), Catanzaro (Complesso Monumentale del San Giovanni, 2021) e Napoli (Pan-Palazzo delle Arti Napoli, 2024), la mostra propone una selezione di opere fra disegni e dipinti realizzati da Lorenzo Bruschini e ispirati al suo progetto d’arte Viaggio a Hierapytna, il libro d’artista omonimo prodotto sull’isola di Creta (IanuArte, 2018) e il libro d’artista inedito Voyage à Lascaux (2023).

L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Fondazione Andrea Cefaly, con il patrocinio del Comune di Tarquinia e dell’Ambasciata di Grecia a Roma e ha come sponsor la galleria Von Buren Contemporary di Roma.

©RIPRODUZIONE RISERVATA