TOLFA - “Rocca in Cantina”: vino, storia e creatività tra le vie del Rione hanno decretato il successo della prima giornata. Si è aperta ieri e si conclude oggi, infatti, l’atteso appuntamento con “Rocca in Cantina”, l’evento enogastronomico e culturale che fa rivivere le antiche fraschette del Rione Rocca, con degustazioni di vino della Maremma laziale, piatti tipici e spettacoli a ingresso gratuito. Organizzato dal Rione Rocca il festival propone un itinerario slow tra sapori, arte, musica e tradizione, tutto nel suggestivo centro storico. Oggi alle 17.30 l’evento si apre con il Tour “Giovanni Padroni”, un itinerario storico guidato in memoria del noto studioso di Tolfa, con tappa esclusiva al villaggio protovillanoviano e aperture straordinarie di siti religiosi. Dalle 20 di nuovo fraschette aperte e, alle 21.30, concerto gratuito della band romana GRA con i grandi successi musicali della Capitale. Per tutta la durata dell’evento saranno presenti esposizioni di artigianato e creatività locale: il “Capagno Tolfetano” con le ceste intrecciate a mano, i ricami tradizionali del Centro Anziani, le creazioni delle “Tortare” e i bijoux artigianali di Roberto. “Rocca in Cantina è un viaggio tra tradizione e futuro – spiega la presidente Veronica Vannicola – un momento di comunità costruito grazie al lavoro volontario e al sostegno di tanti sponsor locali”.

