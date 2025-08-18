PHOTO
CIVITA CASTELLANA – Momenti di tensione oggi pomeriggio a Civita Castellana dove un uomo si è barricato in casa urlando ea distruggendo oggetti.
La situazione è rapidamente degenerata quando l'uomo ha minacciato di togliersi la vita, spaventando i residenti che hanno subito l'allarme alle forze dell'ordine.
Sul posto sono giunti i carabinieri ei sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di riportare l'uomo alla calma. Alla fine è stato disposto un trattamento sanitario obbligatorio (Tso) e l'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Santa Rosa di Viterbo per gli accertamenti del caso.