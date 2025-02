Si è aperta una crepa sul muro di contenimento rischio cedimento il muro di contenimento del convento dei frati Cappuccini ed ora è a rischio crollo.

Oggi pomeriggio la crepa, abbastanza evidente, è stata notata ed è partita la segnalazione. Sul posto sono giunti quindi i vigili del fuoco e la polizia locale.

I primi sono stati impegnati nelle verifiche sulla fessura abbastanza profonda e hanno messo in sicurezza la zona. Preoccupa, in particolare, il possibile cedimento della parte interessata dalla crepa.

I vigili urbani, invece, hanno chiuso per precauzione via I° maggio, la strada che costeggia il convento.

La circolazione stradale è stata deviata su via Bainsizza.

Presenti anche i tecnici comunali per tutte le verifiche del caso. Si tratta infatti di capire se e quali interventi sono necessari per consolidare la struttura.

L’area è stata transennata.