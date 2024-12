FIUMICINO - In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Wizz Air – la compagnia aerea europea in più rapida crescita e la più sostenibile a livello globale – annuncia con orgoglio un’iniziativa speciale per mettere in evidenza le incredibili opportunità disponibili per le donne all’interno della compagnia aerea. Dall’aeroporto di Roma – Fiumicino, infatti, decolla un aereo con un equipaggio tutto al femminile, destinato a Malaga.

A dimostrazione degli sforzi continui della compagnia nel fornire opportunità alle donne, Wizz Air ha introdotto il programma “She Can Fly” all’interno della sua Wizz Air Pilot Academy, per ispirare e supportare le donne nel loro percorso per diventare pilote, creando un percorso volto alla crescita e al successo professionale.

Wizz Air, infatti, sta lavorando attivamente per aumentare la rappresentanza delle donne nell’aviazione, e questo impegno nel promuovere la diversità e l’inclusività all’interno dell’azienda ha portato il 65% di assistenti di volo e il 5% di pilote in tutta la sua rete. Allo stesso tempo, Wizz Air mira a raggiungere almeno il 7% di donne al comando. Ma non solo: l’impegno nel promuovere la diversità di genere ed emancipare le donne nell’aviazione non si ferma al volo di Roma; la compagnia aerea è entusiasta di mostrare il proprio impegno attraverso una serie di voli su tutta la sua rete. Infatti, i voli Wizz Air con equipaggio tutto al femminile saranno operati da 5 paesi diversi e includeranno i seguenti collegamenti: Roma Fiumicino – Malaga, Skopje – Amburgo, Varsavia – Valencia, Bucarest – Parigi Beauvais e Budapest – Londra Luton. «Crediamo nel superamento delle barriere e nel creare un ambiente più inclusivo per le donne nell’aviazione. Questa iniziativa per la Giornata della Donna è una testimonianza del nostro impegno nell’empowerment femminile all’interno della nostra compagnia aerea e dell’industria dell’aviazione nel suo insieme», ha dichiarato Tamara Nikiforova, Corporate Communications Manager di Wizz Air.