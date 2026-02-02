LADISPOLI - I residenti di via delle Magnolie si sono risvegliati sommersi da una vera e propria discarica a cielo aperto. C’era veramente di tutto: un’intera abitazione. Mobili, cassette di plastica. Addirittura i mastelli della raccolta differenziata. Un “trasloco” in piena regola. Peccato però che non sia avvenuto all’interno dell’isola ecologica ma in mezzo alla strada.

A denunciare l’ennesimo atto di inciviltà sono state le guardie ecozoofile di Fareambiente, allertate da alcuni residenti del posto.

I volontari una volta giunti sul posto hanno ispezionato i rifiuti alla ricerca di indizi per smascherare i proprietari. Ovviamente non è mancata la segnalazione alla Polizia locale che ora indaga sulla vicenda.

Ma se da un lato i cittadini puntano il dito contro gli incivili, dall’altra parte la domanda sorge spontanea: «Possibile che nessuno abbia visto nulla?» anche perché come evidenzia sui social il signor Donato «Ci vuole tempo per scaricare tutta sta roba. Avranno fatto anche rumore». Anche se in questo caso, proprio come evidenziato dalle stesse guardie ambientali, c’è chi ha denunciato l’accaduto.

