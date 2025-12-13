ALLUMIERE – Importante finanziamento per il Comune di Allumiere. La Regione Lazio ha stanziato 300mila euro in materia di impiantistica sportiva. A darne notizia è l’assessore Giovanni Sgamma, che spiega come il progetto per il recupero degli spogliatoi e dei servizi del centro sportivo comunale della Cavaccia prevede una serie di interventi di riqualificazione edilizia ed impiantistica, senza tuttavia alterare le ripartizioni interne esistenti.

«Gli ambienti interessati – spiega Sgamma – saranno oggetto di una completa rintonacatura delle superfici murarie interne, con trattamento delle pareti ammalorate e successiva finitura mediante pittura lavabile, in grado di garantire requisiti di igiene, durabilità e facilità di manutenzione. Contestualmente, saranno sostituiti gli infissi deteriorati, rinnovate le pavimentazioni e rifatti completamente gli impianti idrico-sanitari, elettrici e termici, al fine di assicurare condizioni di comfort, sicurezza e risparmio energetico».

«La sinergia con la Regione Lazio funziona e funziona bene - sottolinea Sgamma – tanto da consentire un investimento che l’impianto sportivo più importante di Allumiere attendeva da anni. Il nome del nostro Comune in Regione finalmente non è più legato a storie da dimenticare, ma a progettualità che viene premiata con fondi sostanziosi che consentiranno di far tornare la Cavaccia un piccolo gioiello nel panorama delle strutture al servizio della nostra comunità».

