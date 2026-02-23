“Durante il pasto somministrato presso la mensa il 20 febbraio sarebbe stata servita carne di coniglio avariata, all’interno della quale sono stati rinvenuti numerosi parassiti (vermi) anche di grandi dimensioni”.

La denuncia shock arriva dal sindacato Siam e riguarda la mensa della Scuola marescialli dell’Aeronautica militare e del 72esimo Stormo di Viterbo, dove si sarebbe verificata quella che viene definita una grave criticità igienico-sanitaria. Segnalazione per la quale il sindacato ha chiesto chiarimenti ai vertici.

Il Siam precisa che pur essendo il servizio mensa affidato a una ditta appaltatrice esterna, l’amministrazione “ha il dovere giuridico e morale di vigilare e garantire la sicurezza alimentare del personale militare, allievi e quadro permanente”.

Nella richiesta di chiarimenti, il Siam chiede anche di conoscere “quali azioni immediate sono state intraprese per prevenire intossicazioni alimentari”, se “è stato allertato il medico competente per monitorare il personale esposto”, se “è stata disposta la chiusura precauzionale della struttura e come sono stati garantiti i pasti alternativi”, se “sono state attivate le procedure di contestazione e sanzione previste dal capitolato d’appalto contro la ditta fornitrice”.

“La salute dei colleghi, sia in servizio che in formazione - conclude il Siam - non può essere messa a repentaglio. La sicurezza alimentare è considerata un pilastro fondamentale non solo per la tutela della salute, ma anche per la dignità del servizio e la credibilità stessa dell’istituzione”.