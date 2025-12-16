CIVITAVECCHIA – Cordoglio da parte della Compagnia portuale per la scomparsa di Enrico Seri. «Nella sua figura di rappresentante sindacale della Filt Cgil ricordiamo con affetto la gentilezza, la competenza e la ferma determinazione con cui ha saputo portare avanti le battaglie del sindacato, sempre a difesa della dignità del lavoro. Enrico – ha ricordato il presidente della Cpc Patrizio Scilipoti – ha incarnato il valore del confronto, affrontando le relazioni industriali con rispetto, equilibrio e senso di responsabilità. Una figura autenticamente positiva, la cui assenza lascia un vuoto profondo non solo nei cuori di chi lo ha conosciuto, nella Filt Cgil locale e nella Camera del Lavoro, ma nell’intera comunità cittadina. Civitavecchia lo ricorda anche per il suo instancabile impegno personale nella tutela e nella divulgazione del patrimonio archeologico locale, testimonianza di un amore sincero per la nostra storia e il nostro territorio. Le donne e gli uomini della Compagnia Portuale Civitavecchia salutano con commozione il compagno Enrico. Caro Enrico, che la terra ti sia lieve».