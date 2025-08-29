Lo scorso fine settimana la polizia, nell’ambito dell’attività di prevenzione avviata dall’inizio della stagione estiva, ha effettuato specifici controlli nei confronti dei locali di intrattenimento sul litorale del lago di Bolsena. Sotto la lente degli operatori della Divisione Amministrativa della Questura di Viterbo, in particolare, sono state due discoteche.

Nella prima i poliziotti hanno accertato che, nonostante la mancanza della prescritta autorizzazione comunale che prevede le opportune e necessarie prescrizioni finalizzate alla tutela della salute e della incolumità pubblica, era comunque in corso una serata danzante con musica “dj set” e con la presenza di un significativo numero di avventori.

Per tale ragione è stato elevato il verbale di violazione amministrativa che prescrive la cessazione dell'intrattenimento. L'importo della conseguente sanzione viene stabilito dall'amministrazione comunale.

Nella seconda discoteca il controllo ha riguardato l’osservanza delle prescrizioni comunali di cui all’articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, quali le vie di esodo prive di ostacoli e la capienza massima consentita, la normativa sul rischio da assunzione di bevande alcoliche ed il divieto di vendita di alcool a minori, l’impiego e la regolarità degli addetti per i servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo.

I controlli ai locali ed esercizi di pubblico intrattenimento proseguiranno ancora al fine di verificare il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente a tutela della pubblica incolumità.