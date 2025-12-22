TARQUINIA - Blitz della guardia di finanza nei negozi cinesi. Nei giorni scorsi, in occasione delle imminenti festività natalizie, i finanzieri del Nucleo Mobile della Compagnia di Tarquinia, nell’ambito dell’operazione denominata “Natale sicuro”, hanno sequestrato 6.265 articoli non conformi alle prescrizioni indicate dal codice del consumo. Si tratta di palline di Natale, fiocchi natalizi, e vari addobbi decorativi, esposti sugli scaffali in vendita al pubblico all’interno degli esercizi commerciali gestiti da cinese nei comuni di Tarquinia, Montalto di Castro, Tuscania, si presentavano privi di quelle informazioni necessarie per essere commercializzati, ponendosi in violazione del D.Lgs 206/2005 che, tutelando il consumatore, vieta il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto che non riporti chiaramente il c.d. contenuto minimo delle informazioni.

L’assenza di alcune indicazioni come il luogo di origine, la produzione, l’eventuale presenza di materiali o sostanze pericolose, i materiali impiegati e i metodi di lavorazione, nonché le istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d'uso utili ai fini della fruizione in sicurezza impedisce al consumatore di effettuare una scelta consapevole e sicura, soprattutto in un periodo dell’anno in cui questi articoli vengono spesso utilizzati in ambienti o frequentati da bambini, rischiando così di generare potenziali rischi per la salute.

La merce dal valore di oltre 7.000 euro è stata quindi sottoposta a sequestro con conseguenti contestazioni delle relative sanzioni amministrative e segnalazioni i 6 persone, titolari delle attività commerciali controllate, alle competenti camere di commercio.