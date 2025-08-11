CERVETERI – Ancora appuntamenti letterari al mare. “Volevo sognarmi lontana”. Pomeriggio all’insegna delle emozioni per la presentazione del libro di Clizia Fornasier, attrice e volto noto della tv, ospite a Campo di Mare di “#laMondadoriCerveteriIncontra”. Una rassegna letteraria che sta riscontrando successo sul lungomare dei Navigatori Etruschi. Le pagine e i racconti hanno sorpreso la platea, autrice che poi ha risposto alle domande del moderatore Roberto Frazzetta. Fornasier si è mostrata al pubblico con simpatia e leggerezza in un contesto decisamente estivo e frizzante nella location Banana Village. Al termine dell’evento, spazio come di consueto al firma-copie e a selfie ricordo. Soddisfatti gli organizzatori della rassegna, Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti impegnati in un vero e proprio tour de force letterario con il patrocinio del comune di Cerveteri. «Volevamo portare alcuni momenti di condivisione e di lettura anche durante il periodo estivo – sostengono i due promotori - e il successo riscosso da Clizia Fornasier e dalle presentazioni letterarie già andate in scena, conferma quanto sia forte tra il pubblico la voglia di leggere, di conoscere storie e nuovi autori. È stato un grandissimo piacere averla con noi e i messaggi che stiamo ricevendo in queste ore non possono che renderci soddisfatti. C’è ancora tanta strada da fare». Ci saranno altre tappe questo mese. Domani spazio a Valerio Valentini con “Ci sono molti modi”, mentre mercoledì 20 Lamberto Ciabatti presenterà “Ultras”. A chiudere la stagione, mercoledì 27 agosto, Luca Poldelmengo con “Indagine apparente”. Ha aderito all’iniziativa etrusca anche Valerio Marra con il suo “La fortuna del principiante”. La partecipazione è libera e gratuita fino a esaurimento posti.

