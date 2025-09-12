PALIDORO - Sono ufficialmente iniziati i lavori per l’ampliamento della mensa della scuola di San Carlo a Palidoro. L’intervento, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rappresenta un passo concreto per il miglioramento dei servizi scolastici sul territorio, con l’obiettivo di offrire spazi più adeguati e funzionali a studenti e personale.

Il progetto è nato dalla partecipazione dell’Amministrazione Comunale al bando del Ministero dell’Istruzione nel luglio 2024, finalizzato al potenziamento dei servizi educativi. A confermare l’importanza dell’iniziativa è l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati, che ha dichiarato:

«Siamo riusciti a ottenere i fondi necessari per realizzare una nuova struttura e garantire una mensa più moderna e capiente, al servizio di un numero crescente di alunne e alunni – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati. – Il nuovo edificio consentirà un’organizzazione più funzionale degli spazi, favorendo la convivialità e il rispetto delle normative di sicurezza e igiene. Inoltre, offrirà la possibilità di attivare il tempo pieno nel plesso – prosegue – Con questo progetto, confermiamo il nostro impegno per il miglioramento continuo delle strutture scolastiche, in linea con la missione di sostenibilità e innovazione del PNRR. Si prevede che la nuova mensa sarà pronta entro il 2026».

L’intervento, una volta completato, permetterà non solo di adeguare la mensa alle esigenze attuali, ma anche di potenziare l’offerta formativa con l’attivazione del tempo pieno, migliorando la qualità della vita scolastica per le famiglie della zona.

©RIPRODUZIONE RISERVATA