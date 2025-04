FIUMICINO - Un grande successo per la città di Fiumicino la seconda edizione di "Scrittori da Bere e Musica da assaggiare", evento che ha confermato il valore della cultura come motore di crescita e confronto.

La manifestazione Scrittoridabere e Musicadassaggiare è il format ideato e organizzato dal MIC- Music International Compound. Il progetto, patrocinato dal Comune di Fiumicino e realizzato con il contributo della Regione Lazio, si svolge in collaborazione con le Pro Loco, le associazioni sociali e di categoria locali, le aziende e le realtà produttive del territorio. Un vero e proprio percorso all’insegna della letteratura, della musica e dell’enogastronomia che ha aperto i battenti sabato 12 aprile a Villa Guglielmi a Fiumicino in Via della Scafa, 46, per proseguire domenica 18 maggio presso Castello di Maccarese in Viale Marina 3, domenica 14 settembre nella cantina del Castello di Torre in Pietra, Via di Torre in Pietra 24 e sabato 11 ottobre al Tiber Hotel in Via di Torre Clementina 276.Per sottolineare la bellezza dei luoghi, è stato scelto come visual ufficiale di Scrittoridabere e Musicadaassaggiare qualcosa di particolare, non semplici fotografie ma opere d’arte, come gli acquerelli realizzati dal maestro Franco Bevilacqua. All’enogastronomia raccontata dagli stessi produttori locali, si legano i linguaggi della musica e della letteratura, anche quella più curiosa e insolita, uniti dal gusto e dalle emozioni, dalla conoscenza e dalle esperienze.

«Complimenti a tutti gli organizzatori per aver dato vita a questa importante iniziativa, - ha scritto il sindaco Mario Baccini sui suoi canali social - che testimonia quanto il nostro territorio sia aperto al dibattito culturale e sempre più proiettato verso una crescita sociale consapevole e partecipata. Fiumicino si conferma ancora una volta una città viva, attenta e protagonista nel panorama culturale ed enogastronomico».