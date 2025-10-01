LADISPOLI - L’Amministrazione comunale informa i cittadini che, nell’ambito delle campagne di prevenzione promosse dalla Asl Roma 4, è attivo sul territorio un importante programma di screening oncologici gratuiti. Mammografia e screening per il tumore del colon-retto, Al collo dell’utero, attraverso test specifici: Pap-test per le donne dai 25 ai 30 anni; HPV test per le donne dai 30 ai 64 anni. I destinatari sono le donne dai 50 ai 74 anni per mammografia e colon-retto e quelle dai 25 ai 64 anni per lo screening del collo dell’utero. Sarà possibile prenotare recandosi direttamente presso la struttura oppure chiamando il numero verde 800 539 762. Gli screening sono attivi dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17:30, fino al 17 dicembre 2025. Chi si presenta per la prenotazione potrà, in base alla disponibilità, eseguire l’esame immediatamente. In alternativa sarà fissato un appuntamento. L’iniziativa, promossa dalla Asl Roma 4, è rivolta a tutti i cittadini residenti nei comuni del comprensorio, da Santa Marinella a Fiano Romano.

