Brutto incidente questa mattina sulla Tuscanese dove un uomo su una cinquantina d’anni è rimasto gravemente ferito.

L’incidente è avvenuto intorno 6,45 all’altezza del chilometro 16, 500. Per cause in corso d’accertamento la vettura su cui l’uomo viaggiava si è scontrata dal lato del conducente con un camion.

Nell’urto l’uomo è rimasto con il braccio incastrato tra le lamiere. Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Una volta estratto dalle lamiere è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.

Le sue condizioni sono apparsa subito gravi tanto che è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso con il quale l’uomo è stato trasportato all’ospedale.

Illeso, invece, il conducente del camion.

Sul posto per effettuare i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri che dovranno accertare anche l’esatta dinamica dell’incidente.