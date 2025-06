Paura questa sera a Sutri per un uomo scivolato da un ponte e precipitato venti metri più in basso. L’allarme è scattato intorno alle 20,15 in via Nispi Landi.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, un 51enne residente nella zona, per cause in corso d’accertamento è scivolato facendo un volo di una ventina di metri e finendo nella vegetazione sottostate il ponte.

Nonostante sia rimasto sempre cosciente, non è riuscito più a risalire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civita Castellana e due unità dalla sede centrale di Viterbo, esperte in tecniche speleo-alpino-fluviali. L’uomo è stato raggiunto con le corde, assicurato a una barella e riportato in superficie. È stato quindi affidato al personale sanitario del 118.

Presenti sul posto anche i carabinieri di Bassano e Sutri insieme al sindaco di Sutri, Matteo Amori.