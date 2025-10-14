CERVETERI – Possibili disagi nella raccolta dei rifiuti a Cerveteri nella giornata di venerdì 17 ottobre, a causa dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Fiadel che coinvolgerà anche gli operatori della Rieco S.p.A., società che gestisce il servizio di igiene urbana sul territorio comunale.

Durante lo sciopero saranno garantiti solo i servizi essenziali, come la raccolta e il trasporto dei rifiuti presso scuole, ospedali, mense pubbliche e private, comunità terapeutiche e la pulizia di mercati e fiere. Tutti gli altri servizi previsti dal calendario di raccolta non verranno effettuati e saranno recuperati nel turno successivo utile. L’assessore ad Igiene e Ambiente di Cerveteri, Alessandro Gnazi, ha precisato che «lo sciopero non è della Rieco contro il Comune, ma è uno sciopero nazionale. Il disagio sarà connaturato all’adesione del personale: non si sa quanti operatori parteciperanno e non possiamo prevedere l’entità dei disservizi. D’altra parte, il diritto allo sciopero è sacrosanto».

Il Comune di Cerveteri e la Rieco S.p.A. invitano i cittadini a programmare con anticipo la gestione dei rifiuti, tenendo conto delle limitazioni previste, e ringraziano la popolazione per la collaborazione e la comprensione.

