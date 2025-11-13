CIVITAVECCHIA – Sulla notizia dei quattro portuali coinvolti in una lite in due diversi locali del centro, interviene il presidente della Compagnia Portuale Patrizio Scilipoti: «La Compagnia Portuale Civitavecchia condanna fermamente eventuali deplorevoli episodi che non appartengono alla propria gloriosa storia e che, eventualmente, saranno valutati nelle opportune sedi. Ci preme sottolineare però un concetto, per noi fondamentale. I “portuali” sono brave persone che amano la propria città. I “portuali” sono il cuore pulsante di Civitavecchia. I “portuali” sono i primi a fare beneficenza, quella concreta e silenziosa, aiutando ogni categoria in difficoltà. I “portuali” sono sempre i primi ad aiutare il prossimo. Chi sbaglia paga in prima persona e, pertanto, non può essere condannata, anche mediaticamente, un’intera categoria. Non lo accettiamo».

* Che i portuali siano brave persone e amanti della loro città, nessuno lo ha mai messo in dubbio. Che siano il cuore pulsante di Civitavecchia e i primi a fare beneficenza concreta e silenziosa, aiutando le categorie in difficoltà, è cosa nota. Nessuno ha condannato mediaticamente l’intera categoria, dal momento che nell’articolo si parla di quattro portuali, omettendo anche la società per la quale i protagonisti della lite lavorano, proprio per non compromettere l’immagine di nessuna azienda. Se fossero stati medici, avvocati, militari o magistrati ecc., avremmo raccontato le loro gesta con lo stesso criterio. E questo nonostante la polemica fuori luogo accesa sui social da diversi appartenenti al settore, nel goffo tentativo di spostare l’attenzione dal problema. Apprezziamo la condanna espressa da Scilipoti in reazione al deplorevole episodio, ma gli ricordiamo che in questa storia il problema è il gesto, non la categoria alla quale i protagonisti appartengono.

