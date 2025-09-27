Un bar della provincia è stato chiuso dal questore per 5 giorni a causa di una serie di episodi avvenuti all’interno del locale.

Il bar è stato teatro di una lite tra clienti e dell’arresto di una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre sarebbe frequentato da pregiudicati.

Dall’istruttoria curata dagli uomini della polizia amministrativa della Questura di Viterbo, a seguito di proposta del locale Comando dei carabinieri, è stato accertato che la ricorrenza di tali episodi, insieme ad altre situazioni di schiamazzi e degrado anche nelle strade limitrofe, aveva determinato un generale senso di disagio tale da non potere non essere valutata ai fini della tutela dell’ordinato vivere civile.

Al termine dell’attività, considerato che il bar si trova in una via del centro cittadino e, quindi, in una zona ad alta densità abitativa, il questore Silipo, valutando l’esistenza di un concreto pericolo sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha decretato la sospensione della licenza per cinque giorni.

I servizi di controllo degli esercizi pubblici proseguiranno nell’intera provincia per monitorare la situazione e verificare il rispetto della normativa di settore.