TARQUINIA – Un mix tra immagini fotografiche, dipinti e sculture sotto la lente di ingrandimento della Processione del Cristo Risorto e dei simboli di una tradizione religiosa che fonde e riunisce un’intera popolazione più di quanto qualsiasi altra manifestazione o ricorrenza sia in grado di esprimere.

Il Contest “Scatti e Spari” e la mostra che ne segue rappresentano un contenitore culturale non indifferente capace, in uno spazio non grandissimo (la Sala D.H. Lawrenze) e nella breve durata di una settimana, di attrarre anttenzioni e curiosità. Oltre alle fotografie presentate in concorso notevole è stato l’interesse destato dalle opere che le hanno affiancate proposte dagli artisti Barbara Mellace, Domenico Narduzzi, Mauro Mignanti e gli Arcaisti Cesare Pinotti, Marina Cogotti, Pasquale Maiello, Luigino Camedda.

All’iniziativa, ideata e promossa da Ermes WiFi Soluzioni Internet di Giancarlo Milioni, curata dall’Associazione Culturale Viva Tarquinia presediuta da Maria Antonietta Valerioti, con la collaborazione della Rivista Telematica Oltrepensiero, dell’Ass. Fratelli del Cristo Risorto e il Patrocinio del Comune di Tarquinia hanno partecipato 18 concorrenti (provenienti da Monteromano, Montalto di Castro e Tarquinia), che hanno preso parte al Contest con un totale di 33 opere: Simone Masiero / Reinier Perera / Marcello Brandi / Gabriele Brandi / Sofia Brandi / Silvia Guidozzi / Sara Cori / Alberto Cappellacci / Stefania Trippanera / Roberta Massi / Massimiliano Brizi / Carla Grispini / Veronica Fattori / Giuseppina Chessa / Marisa Petini / Antonia Fava / Gino Pepe / Maria Grazia Paolacci.

Ecco i vincitori delle tre categorie designate (Scatto - Spari - Originalità) decretati dalla Giuria composta dal fotografo Vincenzo Quondam Vicenzo, dal giornalista Fabrizio Ercolani, dal coreografo Antonio Natali e dalla pittrice Barbara Mellace:

- Per la categoria Scatto, Giuseppina Chessa di Montalto di Castro

- Per la categoria Spari, Carla Grispini di Tarquinia

- Per l' Originalità, Massimiliano Brizi di Tarquinia

I premi, riproduzioni di vasi etruschi (come simbolo delle origini di Tarquinia) realizzati dall’artista Massimo Bordo, sono stati consegnati rispettivamente dall’Assessore alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili Sara Corridoni, da Letizia Benedetti V. Pres, dell’Associazione Fratelli del Cristo Risorto e dal Consigliere Comunale Patrizia Giorgini.

«Sono veramente contenta di come sia andato il concorso Scatti e Spari, - sottolinea Maria Antonietta Valerioti - 18 concorrenti per un solo tema molto selettivo non sono pochi, bisogna trovarsi a Tarquinia e in un ottima posizione per poter fare una buona foto e non è facile. Confido che il prossimo anno i concorrenti siano più numerosi, questo sodalizio che si è venuto a creare con Ermes e Oltrepensiero, è la conferma di come l'aggregazione e la condivisione tra associazioni sia fondamentale per coordinarsi ed ottimizzare i tempi ed io credo molto nel fare gruppo».

Ai partecipanti al Contest Fotografivo è stata consegnata una copia del libro, “Sui Passi del Risorto. Significato e cronaca della processione pasquale in Tarquinia”, edito dall’Ass. Fratelli del Cristo Risorto, portachiavi artistici raffiguranti la statua del Cristo Risorto ideati da Tiziano Trebbi, un Poster della Statua e un DVD sulla Processione del Giorno di Pasqua a Tarquinia realizzato alcuni anni fa dall’Associazione di Promozione Sociale “Evolution Media” con la Regia di Giovanni Leoni (Riprese: David Cerquatelli, Fabrizio Farroni, Giovanni Leoni, Greta Badolato, Roberto Ravenna, Pino Badolato - Montaggio: Giovanni Leoni - Voce fuori campo: Sandro Pippa - Musiche originali di Leandro Piccioni - Al Cimbalon Marian Serban Feraru - Foto d’epoca: Ottica Foto Valerioti e Roberto Gazzillo - Tecnico Informatico: José Manuel Perez - Testo e collaborazione di Giovanni Insolera). Nel documentario, che è un’occasione per vivere le emozioni della processione del Cristo Risorto, scoprire storie e curiosità sulle tradizioni della città rappresenta anche uno spaccato di ricordi con interviste anche a personaggi che purtroppo oggi appartengono al passato. Questi i protagonisti e i testimoni di oggi e di ieri: Francesco Leoni, Maria Mauro, Alberto Fico, Alfredo Bendotti, Andrea Vallorani, Benedetto Medici, Bruno Catini, Carlo Bramucci, Carlo Giuseppe Nussio, Dino Bruschi, Domenico Pacchelli, Federico Angelotti, Giuseppe Cardoni, Grazia Giordano, Luigi Belardinelli, Manlio Albertini, Mauro Mazzola, Mauro Senigagliesi, Nicola Biagiola, Paolo Alessi, Sergio Bernabei, Tony Mancini.

In occasione della chiusura della Mostra (che ha visto anche la collaborazione di Angelina Bondarencu e dell’Azienda Fashion Market nella persona della direttrice Sabrina Fraticelli) riservata alla Seconda Edizione del Contest Fotografico “Scatti e Spari” dedicato alla Processione del Cristo Risorto di Tarquinia, Ermes WiFi ha annunciato l’organizzazione della Terza Edizione 2026: «Sono lieto - afferma Giancarlo Milioni - che la seconda edizione di “Scatti e Spari” abbia avuto più successo della prima per la presenza di un numero maggiore di fotografi e anche di alcuni pittori e scultori. Mi auguro che la terza edizione possa riservare nuove ed ulteriori sorprese».

Il Provider fornitore, nella fascia costiera dell’Alto Lazio, di Servizi di Connessione Internet anche tramite Fibra Ottica, ha confermato anche per il prossimo anno le dirette Web-TV relative alle Processioni del Venerdì Santo e della Domenica di Pasqua. La trasmissione in streaming di quest’ultima ha raggiunto quest’anno, elevati picchi di audience (sia dall’Italia che dall’Estero) superando di gran lunga quelli del 2024. DuemilaSettecento, infatti, sono stati i telespettatori che hanno seguito in contemporanea la diretta mentre il video della registrazione, ad oggi, nel giro di venti giorni, ha superato le 4.600 visualizzazioni.

Presenti alla cerimonia di premiazione e alla giornata di chiusura della Mostra “Scatti e Spari” anche alcuni componenti dei portatori dei Tronchi e della Statua del Cristo Risorto come Damiano Cappelletti e Filiberto Ricci. Per la Banda Musicale “Giacomo Setaccioli”, Antonello Salsa.

✳ - Immagini di Roberto Bonifazi - Foto Ottica Valerioti

© riproduzione riservata