LADISPOLI – Ha sbandato improvvisamente colpendo diverse vetture in sosta sul viale Italia. Momenti di panico ieri sera in pieno centro a Ladispoli dove un’auto fuori controllo ha rischiato di falciare alcuni pedoni in prossimità della stazione ferroviaria. Se non ci fossero state le vetture sarebbe finito sul marciapiede e avrebbe travolto i clienti di un locale. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione locale di via dei Narcisi arrivati sul posto, il conducente, intorno alle 23.30, avrebbe perso il controllo della propria macchina, centrando una lunga fila di automobili, almeno tre, e provocando danni ingenti. Per fortuna non ci sono stati feriti tra i passanti ma si è temuto il peggio in quei momenti concitati anche perché il viale è sempre pieno di gente fino a tardi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i militari che hanno provveduto a chiudere al traffico l’area interessata per consentire i rilievi. Saranno ora le forze dell’ordine a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e a stabilire perché il guidatore sia uscito fuori strada. Il tratto del corso principale è rimasto chiuso oltre un’ora, fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei mezzi danneggiati. Per Ladispoli è stata una giornata nefasta dopo l’incidente mortale in cui ha perso la vita sull’Aurelia qualche ora prima la 36enne Gioia Fioravanti.

