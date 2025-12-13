SANTA MARINELLA - Sono terminati i lavori per il nuovo centro cottura in via della Libertà a Santa Marinella.

La struttura, che fa parte di un importante progetto a cui l'ex assessore Amanati si è dedicato con particolare impegno, è ora in fase di consegna, in attesa di essere arredata.

Questo centro potrà diventare il fulcro della distribuzione dei pasti per tutte le mense scolastiche del territorio con un'importante funzione sociale, permettere la preparazione di pasti diurni e serali a costi minimi alle persone più bisognose.

Un'opera dal valore di 358mila euro di finanziamento europeo Pnrr che l'ex amministrazione ha saputo cogliere per consegnare alla città un prezioso punto di riferimento per tutte le fasce generazionali e soprattutto a scopi sia scolastici che sociali.

Una struttura strategica per potenziar ancora di più il servizio di refezione scolastica, così come per tutte le fasce meno abbienti della popolazione che, grazie a spese più contenute, potranno finalmente disporre anche loro di pasti di qualità a prezzi contenuti.

Una vera e propria mensa dedicata non solo ai ragazzi e a tutta la fascia studentesca, ma anche al sociale, alle famiglie meno fortunate che avranno così anche loro la possibilità di mangiare un buon pasto a spese decisamente più contenute. Per la prima volta tra l'altro Santa Marinella sarà dotata di un centro per la preparazione dei pasti evitando catering esterni.

Il Comune parteciperà a nuovi bandi per l'acquisto di attrezzature di arredi per rendere il centro pasti di via della Libertà completamente funzionale e per aprirlo all'utenza scolastica già dai primi mesi del nuovo anno. Considerando come l'opera sorgerà nel cosiddetto Parco dei Mostri, zona storicamente abbandonata, la missione realizzata dalla ex maggioranza di governo assume un valore doppiamente strategico, riqualificare e valorizzare una struttura fatiscente con un nuovo strumento che sarà ben presto punto di riferimento per la città.

