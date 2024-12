SANTA MARINELLA - Una bella giornata di sole, ha fatto da cornice alla visita che si è svolta ieri mattina alla Limonaia, il frutteto che sorge alle porte a sud della città. A ridosso della stagione invernale e prima che le piante vengano ricoperte con i teli di protezione, il sindaco Pietro Tidei ha voluto aprire i cancelli dei due campi ai cittadini per un breve tour, accolto da Marco Filippi gestore dell’area. “E’ stato un vero piacere accogliere gli alunni delle nostre scuole nel grande limoneto della città - ha detto il sindaco - un progetto che restituisce alla comunità un’area verde, da anni abbandonata e indecorosa. Oggi si presenta una grande coltivazione di oltre un migliaio di limoni, di “cultivar” diverse, come ha spiegato l’agronomo che ha fatto da guida durante la visita. Molte piante, in perfetto stato di salute, presentano fiori e frutti, nonostante la giovane età. Tra qualche tempo, quando gli alberi saranno piante adulte, potremo ammirarle in tutto il loro splendore.

E’ importante che le nuove generazioni acquisiscano la consapevolezza del valore della tutela del territorio”. Alla visita erano presenti anche gli assessori allo sport Marina Ferullo e alla cultura Gino Vinaccia, le consigliere Caterina Frezza e Patrizia Befani, la delegata alla pubblica istruzione Sonia Cervellin e il delegato ai rioni Claudio Siviero. A far visita alla Limonaia gli alunni della Scuola Primaria, la terza del Centro e la quinta del plesso Pirgus, che sono apparsi molto curiosi ed interessati alle parole dell’agronomo che li ha guidati all’interno del limoneto. Oltre alla scolaresca, presenti anche i soci del Centro Anziani Over 60, deliziati dal profumo delle piante. “L’iniziativa di questa mattina – ha concluso il sindaco - è solo la prima di altre che insieme al gestore della limonaia, il Comune ha in mente di organizzare prossimamente. Momenti formativi e di esperienza diretta a contatto con la natura, una maniera per approfondire il tema della tutela e della valorizzazione del territorio”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA