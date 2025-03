SANTA MARINELLA – Il Comune di Santa Marinella è tornato a fare da cornice alle manifestazioni sportive di rilievo locale, nazionale ed internazionale come il Golden Warrior 2025, organizzato dall'Ikta Gym di Santa Marinella del maestro Massimo Brizi, che ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti provenienti da tutta Italia.

Il sindaco Pietro Tidei ha espresso soddisfazione per il successo del primo match dell'anno che si è disputato domenica sul ring della palestra dell'I.C. Piazzale della Gioventù, nelle discipline della kick boxing, free boxe, muay thai e mma, senza mai perdere di vista l'etica sportiva e il rispetto verso l'avversario.

"La Perla - sostiene Tidei - si conferma una località di grande attrattiva, punto di riferimento per eventi sportivi di alto livello, in grado di richiamare un vasto pubblico di persone, studiosi, amanti dello sport e della natura, della cultura, del buon cibo e della storia. Santa Marinella offre un ambiente piacevole ed accogliente, con il suo litorale, le spiagge e il patrimonio storico-culturale, elementi che contribuiscono a creare un'atmosfera favorevole alla socializzazione e alla partecipazione attiva alla vita della comunità".



L'assessora allo Sport Marina Ferullo ha anticipato che a giugno si terrà un nuovo incontro di pugilato con la Ikta Gym Santa Marinella "Il the best of the best 2025". "Siamo pronti per i futuri match che si disputeranno sul territorio e anzi, non vediamo l'ora di poterli seguire direttamente dagli spalti del Palazzetto dello Sport - ha riferito l'assessora Ferullo - Attualmente in fase di ultimazione lavori di ristrutturazione, il Palasport De Angelis è già sede di numerosi eventi sportivi che si sono svolti in questi ultimi anni nella nostra città dopo aver riconsegnato, simbolicamente, ai giovani cittadini le chiavi che hanno riaperto le porte allo sport a Santa Marinella, per anni dimenticato".



L'amministrazione comunale ha sempre dimostrato un forte impegno nel riportare alla luce le attività sportive, realizzando una Città dello Sport che fosse collocata in una zona centrale di Santa Marinella per offrire ai cittadini l'opportunità di praticare discipline sul proprio territorio.



"Abbiamo ridato seconda vita a questa città - conclude il primo cittadino - aperto cantieri per nuovi impianti sportivi come la piscina comunale che sorgerà su via delle Colonie e stiamo continuando a ristrutturare le infrastrutture per offrire un futuro alle generazioni che potranno così fare sport in sicurezza e libertà. Riteniamo che il Comune di Santa Marinella debba riconoscere il valore dello sport come strumento di benessere, inclusione e aggregazione sociale e intendiamo proseguire su questa strada, rafforzando il ruolo sportivo come elemento fondamentale per la qualità della vita dei cittadini".

