S. MARINELLA - L’amministrazione comunale di Santa Marinella ha predisposto un'ordinanza per autorizzare, con decorrenza immediata, la possibilità di svolgere attività di ristorazione e di noleggio di attrezzature balneari lungo il litorale di Santa Severa e Santa Marinella interrotte alla data del 30 settembre. Si tratta di una iniziativa voluta dal Sindaco Pietro Tidei e in particolar modo dalla consigliera delegata al Demanio Patrizia Befani. «La decisione è stata presa di comune accordo proprio in concomitanza di un’imprevisto quanto piacevole prolungamento della stagione estiva con condizioni meteo perfette che ha visto il litorale, soprattutto nel fine settimana, tornare ad animarsi per la presenza di tantissimi bagnanti e turisti anche stranieri che però non hanno trovato servizi lungo le spiagge - affermano Tidei e Befani - Pochissimi anche gli stabilimenti balneari aperti. E’ stato così deciso di dare una opportunità di lavoro anche a molte piccole imprese stagionali del territorio ma anche di offrire accoglienza e servizi di ristorazione ai turisti e ai villeggianti che seguitano ad affollare le spiagge delle due cittadine balneari. Si fa rifermento anche ad una delibera di destagionalizzazione che già tre anni fa era stata approvata dalla precedete amministrazione Tidei, pensata e varata sempre in un’ottica di sviluppo del turismo locale legato alla fruizione del mare vera risorsa del territorio. «Abbiamo ritenuto di dover dare un servizio ai turisti che seguitano a scegliere i nostri lidi, ed ho inviato anche al comandante della Capitaneria di Porto copia dell’ordinanza, emessa dal nostro Comune», ha riferito Tidei. «Fino ad oggi- spiega la delegata al Demanio Patrizia Befani,- gli operatori balneari, sulla base della vecchia delibera, potevano fare una richiesta per posticipare l’apertura delle attività stagionali. Ma occorreva dare delle risposte immediate e per questo, da oggi, chi lo vorrà potrà fare una semplice comunicazione agli uffici comunali, e riprendere a fare servizio di ristorazione o a affittare attrezzature balneari. Per ovvi motivi di sicurezza, sarà obbligatorio apporre un cartello con un divieto di balneazione, perchè non è contemplata la presenza degli assistenti bagnanti.- Cominceremo poi a lavorare, guardando al futuro e tenendo conto anche dei cambiamenti climatici per dare nuove opportunità alla imprese locali e rendere la nostra offerta turistica sempre più competitiva».

