SANTA MARINELLA – Se n’è andato all’età di 92 anni Alfio Vergati, storico farmacista della città ed ex sindaco negli anni ’60 e ’70. A darne la notizia sono stati i famigliari che negli ultimi tempi gli sono stati costantemente vicini.

A partecipare al dolore della famiglia anche il sindaco Pietro Tidei, vecchio amico di Alfio.

“Stamattina una triste notizia per la nostra città che perde una vera e propria pietra miliare – dice Tidei - un sindaco che ha segnato una svolta importante per Santa Marinella, un punto di riferimento della politica cittadina degli anni 70, espressione dell’allora Democrazia Cristiana. Oggi saluto un amico e Sindaco negli anni 1965/1966 e poi ancora dal 1973 al 1975. Non posso non rivolgere a lui parole profonde di stima e di affetto, per tutto quello che è stato capace di vedere in questa nostra città, per la visione di crescita, per l’amore per la comunità e per il coraggio di aver fatto delle scelte decisive”.

Alfio Vergati, nominato sindaco il 12 gennaio 1965, ha dato il via alla quarta amministrazione comunale della storia di Santa Marinella. È grazie alla sua lungimiranza che ebbe inizio il ventennio di grande sviluppo urbanistico e infrastrutturale della Perla. Lui pose la prima pietra per la costruzione del porto, il 19 marzo 1965, rendendo l’unico Comune della costa tirrenica, tra Porto Ercole e Anzio, a possedere un porto turistico, lui pose la prima pietra per la realizzazione della scuola Vignacce, il 29 novembre 1965, comunicò al romano Atos Maestosi che i suoi terreni in via Oberdan erano stati espropriati per costruire la scuola Pirgus, si occupo del potenziamento della rete idrica nella zona compresa tra Piazza Civitavecchia e il quartiere Alibrandi. Partecipando alla cerimonia di commemorazione per il centenario della nascita di Guglielmo Marconi, il 18 maggio 1974, decise che quel tratto di strada lungo la costa, dovesse portare il nome dello scienziato, e così nacque Lungomare Guglielmo Marconi, siglò il primo gemellaggio ufficiale della Città di Santa Marinella con la cittadina gallese di Carmarthen, il 29 novembre 1968, ha dato l’avvio agli studi per l’approvazione del primo Piano Regolatore Generale approvato poi nella sua seconda legislatura, nel 1975.

“Credo che la città intera debba rendere omaggio a questo uomo per tutto quello che ha fatto per la nostra comunità – conclude Tidei - come professionista e come primo cittadino. Ciao Alfio, mancherai a tutte quelle generazioni che hanno beneficiato della tua lungimiranza”.

