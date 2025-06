SANTA MARINELLA - Il consiglio comunale di oggi sugli assestamenti di bilancio è saltato per la mancanza di numero legale dei consiglieri di maggioranza.

«Ancora una volta prendiamo atto che la maggioranza del sindaco Pietro Tidei non ha più i numeri per governare e che questa amministrazione è tristemente giunta al capolinea - il commento dei consiglieri di opposizione di centrodestra - A questo punto le dimissioni sono un atto dovuto. Ridare quanto prima la parola ai cittadini, per restituire dignità alla politica nel governo della nostra città».

