SANTA MARINELLA - Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova Scuola Materna del plesso Carducci.

Lavori che attualmente coinvolgono tutte le tramezzature interne, ed a breve passeranno gli impianti, pertanto saranno rispettati tutti i tempi europei dettati dal Pnrr, verranno pertanto soddisfatte tutte le scadenze previste come per tutti gli altri cantieri chiusi con largo anticipo.

“Santa Marinella centra ancora gli obiettivi programmati per tutti i finanziamenti accordati – spiega il sindaco Tidei - parliamo di oltre trenta milioni di euro, di cantieri in attività, investiti nelle opere pubbliche.

La scuola materana Carducci rappresenterà altro punto di riferimento scolastico e generazionale, una struttura che abbraccerà ed accoglierà famiglie e giovani creature, un'altra opera che presto verrà alla luce che manifesta come e quanto l'amministrazione abbia a cuore altresì l'edilizia scolastica presente e futura santamarinellese. Una città completamente impegnata nella sua evoluzione e trasformazione, una città ben presto fiore all'occhiello del turismo, della qualità di vita e dell'inclusione sociale”.

