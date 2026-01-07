SANTA MARINELLA – Venerdì 9 gennaio torna l'appuntamento con il Cineclub alla Casina Trincia, organizzato dalla Biblioteca Civica "A . Capotosti " e curato da Ilenia D’Ascenzo e Alessio Martella, volontari del Servizio Civile, sotto la supervisione della direttrice Cristina Perini.

Il ciclo di proiezioni, pensato con l'obiettivo di proporre film di qualità con tematiche inclusive, prevede per venerdì una pellicola selezionata per il suo impatto sociale e artistico. Si tratta di un film del 1977, definito come una delle opere più riuscite del regista John Cassavetes, con Gena Rowlands,John Cassavetes e Ben Gazzara.

Come di consueto, la visione, che inizierà alle ore 18:00, sarà preceduta da una breve introduzione critica e consigli di lettura dei libri che si potranno prendere in prestito in biblioteca.

L'evento si apre alle ore 17:00 con la mostra personale della fotografa Eleonora Morani.

L'esposizione, curata da Ilenia D’Ascenzo. offre l'occasione per immergersi nell'universo visivo di un'artista che dedica il suo lavoro alla moda e all'eleganza, scegliendo Santa Marinella come sfondo delle sue opere.

Il Cine Club della Casina Trincia, giunto alla sua seconda edizione, è un progetto unico nel panorama cittadino, fortemente sostenuto da Gino Vinaccia, già assessore alla cultura nell'Amministrazione uscente.

La programmazione è frutto di una ricerca certosina che privilegia la qualità e l'impatto sociale. È uno spazio che accoglie generazioni diverse, appassionati di cinema e non solo, giovani artisti del territorio e utenti della Biblioteca Civica, che ancora una volta si conferma il cuore pulsante della vita culturale cittadina.

La partecipazione è aperta al pubblico.

La mostra di Eleonora Moroni sarà visitabile venerdì 9 gennaio dalle 17:00 alle 20:00 e sabato 10 dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

©riproduzione riservata