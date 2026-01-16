SANTA MARINELLA – Un deciso cambio di pagina sul restauro e la gestione della Passeggiata. E’ quanto si augura il comitato per la difesa della Passeggiata a mare. Qualche giorno fa, il comitato cittadino ha consegnato in Comune le 1115 firme raccolte per chiedere il ritiro della delibera del partenariato pubblico-privato per il restauro della Passeggiata al Mare.

Le adesioni si sono momentaneamente fermate ma il comitato non smobilita e assicura grande attenzione ai programmi elettorali sulla ristrutturazione dell’affaccio sul mare più caratteristico della città.

«La prematura caduta dell’amministrazione Tidei – dice in una nota il comitato - ha fermato l’iter della delibera sul partenariato. Sarà la futura amministrazione a dover decidere sull’eventuale finanziamento pubblico per il restauro della Passeggiata, cosa che il comitato continua ad additare quale via maestra».

«Come è stato più volte illustrato e persino spiegato dall’ex sindaco Tidei - sottolinea il comitato - le casse comunali consentono investimenti e accensione di mutui senza gravare eccessivamente sul bilancio».

«Nel frattempo - aggiunge il comitato per la difesa della Passeggiata - bisognerà gestire per la prossima stagione estiva le inagibili strutture sottostanti la Passeggiata e lo stabilimento balneare comunale Perla del Tirreno».

«La proposta del comitato è che la spiaggia resti pubblica, libera e attrezzata, affidata per esempio alla Multiservizi o ai concessionari limitrofi - conclude il comitato - Scongiurato il rischio dell’alienazione del bene per 18 anni e il pericolo che società opache si radichino nel nostro territorio grazie ad accordi pregressi con l’ultima amministrazione, il comitato auspica un deciso cambio di pagina sul restauro e la gestione della Passeggiata».

