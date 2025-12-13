SANTA MARINELLA – Verrà presentato oggi, alle 17, alla Casina Trincia, il libro “La Chiesa incarnata del Concilio Vaticano II nel 3° Millennio” di Don Giovanni Di Michele. Giovanissimo, appena uscito dal seminario, arrivò alla chiesa di S. Giuseppe diventando un punto di riferimento per i giovani e la comunità, coinvolgendo le nuove generazioni in iniziative sportive, associative e culturali, che hanno lasciato un segno profondo. Nel saggio a più voci la sua ci porta a riflettere sulla svolta conciliare, che cerca ancora oggi una chiesa moderna, vicina agli uomini e alle donne. Il 27 dicembre alle 17 cineclub alla Casina Trincia, verrà proiettato il film “La forma dell’acqua”. Sempre il 27 e anche il 28 mostra fotografica “Le forme dell’acqua” di Kickxiia. Il 28 alle 17 alla Casina Trincia presentazione di “Mi pare ieri. Ricordi e ritratti di anni irripetibili” di Ernesto Bassignano (Minerva Edizioni). Cantautore, giornalista e conduttore radiofonico italiano, Bassignano firma un’opera che si muove tra autobiografia, diario culturale e romanzo corale. È un viaggio lungo mezzo secolo di musica, teatro, politica e amicizie che hanno segnato la scena italiana, raccontato attraverso trentanove ritratti intensi e appassionati. Da Lucio Dalla a Roberto Benigni, da Gian Maria Volonté a Umberto Bindi, passando per Mariangela Melato, Flavio Bucci, Enrico Vaime e Mario Monicelli, il libro compone una sorta di affresco umano e artistico in cui le biografie individuali diventano specchio di un’epoca.

