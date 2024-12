S. MARINELLA - Il sindaco Pietro Tidei si è recato al Liceo Scientifico Galileo Galilei di Santa Marinella, per il consueto saluto di inizio anno scolastico.

Studenti e docenti hanno accolto il primo cittadino, accompagnato dalle delegate alla pubblica istruzione Sonia Cervellin e Ileana Giacomelli, nell’aula magna dell’istituto superiore.

“E’ un piacere incontrarvi nuovamente e poter augurare voi un percorso scolastico ricco di conoscenza e nuove scoperte - ha dichiarato il Sindaco rivolgendosi ai ragazzi - che arricchiranno il vostro bagaglio culturale e contribuiranno a formare la vostra personalità, permettendovi di intraprendere le giuste scelte per il futuro. L’amministrazione comunale si rende disponibile ad accogliere le vostre richieste e segnalazioni. Il Liceo, sebbene di proprietà della Città Metropolitana, è patrimonio di questo territorio, che lo ha voluto fortemente e che anno per anno cresce e conferma l’alto valore di istruzione e formazione. Quest’anno peraltro si sono formate tre nuove classi di prima liceo e questo è un successo. Colgo l’occasione per comunicare, nell’ambito di una profonda riqualificazione dell’intera città, che a breve porteremo a compimento il rifacimento del manto stradale di via Galilei. Abbiamo già accordato con Enel Consib l’installazione di nuovi punti di illuminazione, cosi che anche nelle ore del tardo pomeridiane gli studenti potranno raggiungere la scuola in sicurezza”.

Durante l’incontro, alcuni studenti sono intervenuti, mettendo in evidenza lo stato del campetto del cortile dell’istituto, che da tempo necessita di sistemazione. Il Sindaco ha preso l’impegno di risolvere la problematica in tempi brevi e allo stesso modo ha dato incarico alla squadra della Santa Marinella Servizi di occuparsi della bonifica delle aree verdi lungo la strada di accesso al Liceo. “I ragazzi – conclude Tidei - meritano tutta la nostra attenzione ed auspico la loro partecipazione attiva anche nella vita politica e sociale della città. Entro l’autunno prenderà corpo il Consiglio Comunale dei Giovani e sarà l’occasione per molti di loro di farsi avanti e essere protagonisti in prima persona”.

Nel frattempo le delegate Cervellin e Giacomelli si sono messe a disposizione della vicaria, professoressa Nilla Di Chiara, per eventuali necessità. Intanto al momento è in via di risoluzione la questione legata agli orari dei bus della linea urbana con le modifiche richieste dalle famiglie dei liceali.

