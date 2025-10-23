SANTA MARINELLA - «La normale viabilità del ponte Vignacce sarà ristabilita martedì 28 ottobre». A comunicarlo sono il sindaco Pietro Tidei e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Amanti che durante un sopralluogo nell’area di cantiere, ha potuto constatare lo stato dell’intervento di Italgas. I lavori di riparazione della condotta del gas sono infatti ultimati e in questi giorni la ditta si occuperà del ripristino completo e definitivo del manto stradale.

«Si era ventilata la possibilità di un’apertura provvisoria per il fine settimana, perché il ripristino provvisorio non avrebbe garantito la sicurezza stradale - ha spiegato Amanati - La circolazione verrà ripristinata ad asfaltatura completata».

Lunedì 27 ottobre è confermato anche il rispristino del manto stradale ad opera di Acea nei tratti interessati dai lavori sulla rete idrica in zona Valdambrini.

Dal 3 novembre Acea inizierà, come da cronoprogramma, i nuovi interventi su via Lazio, con la posa di due nuove condotte idriche.

«Siamo finalmente giunti al termine della prima parte dei lavori che era comunque la più complessa - ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei - Consideriamo sempre che si tratta di opere importanti e non procrastinabili, attese dalla città da anni. Interventi sui servizi programmati e, come è capitato per il danno alla condotta del gas, a volte non previsti. La presenza di tanti cantieri aperti nel nostro territorio cittadino è sinonimo di attività in movimento, progetti in corso e coinvolgimento di imprese e operai. Investimenti sul presente e sul futuro di Santa Marinella».

