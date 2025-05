SANTA MARINELLA - Nel tardo pomeriggio di mercoledì Stefano Marino della Lista Civica "Io Amo Santa Marinella" ha ricevuto una segnalazione urgente da parte di un cittadino riguardante la pericolosa configurazione del nuovo impianto semaforico installato in via delle Dalie, all'altezza del ponte dello Sciatalone.

«Secondo quanto riferito - spiega Marino - i semafori risultano non visibili da chi esce dalla via, creando una condizione ad alto rischio di scontro frontale. Ho subito verificato la fondatezza della segnalazione e inviato una pec agli uffici competenti – dichiara Marino – chiedendo un intervento tempestivo per la messa in sicurezza dell'area”.

“Ringrazio il cittadino che mi ha scritto: questo per me è il senso profondo della politica. Ascoltare chi vive la città ogni giorno, farsi carico delle criticità e agire con prontezza”, sottolinea Marino che ricorda come troppe volte, a Santa Marinella, «gli interventi vengano fatti senza un'adeguata progettazione o senza considerare la reale fruibilità da parte della cittadinanza».

«È inaccettabile che un impianto pensato per la sicurezza possa diventare un pericolo", dice Stefano Marino che invita inoltre tutti i cittadini a segnalare situazioni critiche, ricordando che «è a disposizione sia via social, sia con un numero personale per segnalazioni dirette».

«Essere al servizio della comunità significa questo - conclude Marino - esserci sempre, non solo in campagna elettorale».

