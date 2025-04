SANTA MARINELLA - Domenica pomeriggio alle 18,20 i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti a Santa Marinella in via Delle Colonie per un vasto incendio che ha coinvolto un appartamento al secondo piano di una palazzina.

Per cause in corso di accertamento, i locali dell'appartamento hanno preso fuoco e gli uomini della caserma Bonifazi di Civitavecchia sono giunti repentinamente sul posto con l'equipaggio della 17 A, un'autobotte e l'autoscala, e hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento.

L'appartamento è stato completamente avvolto dalle fiamme e dopo una vera e propria lotta con il fuoco, i Vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme, facendo sì che non si propagassero anche nell'attico.

I pompieri sono stati impegnati nelle operazioni di smassamento. Sul posto è giunto anche l'equipaggio della 26 A dei Vigili del Fuoco di Cerveteri impegnati a contenere l'ingente quantitativo di fiamme. Presenti i Carabinieri della locale stazione e il personale sanitario del 118.

I vigili del fuoco entrati nell'appartamento hanno trovato il corpo di un uomo ormai senza vita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA