SANTA MARINELLA - Sono in fase di ultimazione i lavori per la bonifica e la messa in sicurezza dell'ecocentro comunale. Lo afferma l’amministrazione comunale di Santa Marinella che parla di «una grande opera finanziata dai fondi europei Pnrr per 992mila euro, di cui una parte destinati alla sistemazione del parco mezzi di tutta l'area attrezzata sia per il personale sia per i mezzi stessi, mentre l'altra parte destinati alla meccanizzazione e l'informatizzazione delle isole di prossimità».

«Lavori che procedono speditamente - affermano dalla giunta Tidei - e che, rispettando il cronoprogramma, si chiuderanno entro fine ottobre. Un progetto importantissimo e strategicamente determinante per una città che passa dai 20mila ai 120mila abitanti nella stagione estiva e non solo - dice Tidei - e che quindi ha bisogno di potenziare e incrementare soprattutto quel tipo di raccolta e di servizi che garantiscono all'utenza un accesso vicino alle proprie abitazioni. Il centro servizi altresì è stato finalmente sistemato e bonificato, una sistemazione che permetterà e significherà adesso riqualificazione ambientale sia dal punto di vista idraulico sia dal punto di vista della caratterizzazione del terreno circostante».

