SANTA MARINELLA – Saranno i clarinetti i protagonisti del concerto che si terrà giovedì 18 alle ore 21 presso i giardini del Green Park in via Giulio Cesare a Santa Marinella.

A dare voce agli strumenti saranno i maestri del Kosmos Quintet, cinque musicisti di alto livello, che eseguiranno un repertorio che spazia da Bach a Strauss, da Mozart a Bizet da Brahms a Gershwin passando per Morricone e Castellanos.

Tra loro il maestro Lorenzo Di Ionna, santamarinellese d’adozione, che si è distinto in vari concorsi nazionali ed internazionali, conquistando primi premi e primi premi assoluti.

Come vincitore della borsa di studio 2022/2023 "Professione Orchestra", ha partecipato in qualità di aggiunto a varie produzioni con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, sotto la direzione di celebri direttori. Si è esibito varie volte come solista negli Stati Uniti, ottenendo la standing ovation da parte del pubblico in ogni concerto. Attualmente sta svolgendo concerti solistici e cameristici in Italia e in giro per il Mondo.

“Un nuovo appuntamento con la musica e i brani più amati e conosciuti non solo dagli appassionati di musica classica. L’ensemble di clarinetti, infatti, eseguirà pezzi noti e molto apprezzati dal pubblico come quelli di Gershwin, ad esempio, in cui saranno facilmente riconoscibili le melodie più popolari della tradizione jazz e blues della musica americana. Invito quindi a partecipare giovedì sera a questo nuovo appuntamento e a conoscere i prossimi del programma SantaMarinellaEstateCultura”, ha spiegato l’assessore alla cultura Gino Vinaccia.

“L’estate è il momento ideale per nutrire la mente e rilassarsi, ascoltando musica ben eseguita e cogliendo le occasioni di incontro pensate nel calendario culturale - ha affermato il sindaco Pietro Tidei - Questa estate abbiamo l’opportunità di ascoltare e assistere a concerti e spettacoli che fanno il giro dei teatri e degli auditorium del Paese, eseguiti da artisti e musicisti di livello nazionale che si esibiscono anche all’estero. Invito perciò il pubblico ad intervenire numeroso e a trascorrere le sere d’estate negli splendidi scorci della nostra città”.

Ogni iniziativa del programma è ad ingresso gratuito.

