SANTA MARINELLA - Proseguono i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione all'Ecocentro. Dopo aver bonificato l'area del Centro Servizi della Perazzeta ed aver ottenuto il dissequestro della zona, grazie all'intervento costruttivo e proposito della Magistratura, proseguono i lavori di restyling dell'Ecocentro comunale, attraverso il finanziamento Pnrr di 992mila euro, ottenuto dal Comune.

Lavori, destinati alla riqualificazione ambientale del sito, dalla raccolta delle acque di prima pioggia, all'impianto del trattamento degli oli derivanti dalla pulizia dei mezzi sullo stesso piazzale, fino alle piazzole di contenimento delle perdite di percolato dovute agli scarrabili, come anche la vasca di raccolta degli scarti liquidi del percolato stesso.

Oltre a tutto ciò, l'intervento consisterà nel riallestimento del piazzale, dall'asfaltatura, alla recinzione, alla videosorveglianza stessa, affinché tutta l'area sia dotata di servizi ed attrezzature perfettamente efficienti per garantire al meglio l'impiego dei mezzi oggi in uso dalla società Gesam. Parliamo di un finanziamento ottenuto nel 2023 e già messo in atto al 70% nel 2024, pertanto in perfetta linea dei tempi per rispondere alle esigenze di giugno 2026. Un intervento di natura ambientale a tutela del territorio, per combattere e arginare l'inquinamento delle falde e dei corsi d'acqua attraverso sistemi di smaltimento o trattamento e soprattutto separazione del sistema dei corpi idrici tra acque bianche ed acque nere. Un Pnrr fortemente ambito da tutta l’amministrazione, finanziamento in cui lo stesso Ministero ha creduto e pertanto, anche in questo caso, il Comune raccoglie i frutti di quanto seminato.

