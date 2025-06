SANTA MARINELLA - Dopo il successo del weekend di maggio, la “Festa del Riccio e del Mare per la Loro Tutela” approda nel cuore blu della Perla del Tirreno. L’appuntamento è per questa mattina e domani, due giornate all’insegna della sostenibilità, del gusto e della cultura marinara, con un ricco programma di iniziative inedite, gratuite aperte a tutti.

L’evento nasce per sensibilizzare cittadini, turisti e operatori del mare sull’importanza della tutela degli ecosistemi marini e in particolare della biodiversità costiera, mettendo al centro il riccio di mare, simbolo di equilibrio ecologico e protagonista della tradizione gastronomica locale, ma sempre più fragile a causa della pesca di frodo e di azioni scorrette condotte inconsapevolmente da turisti e bagnanti. La manifestazione si svolgerà nel suggestivo scenario dell’approdo turistico, caratterizzato, per l’occasione, da un vero e proprio villaggio del mare, che ospiterà talk tematici, degustazioni, musica, laboratori e momenti divulgativi. Il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva alla scoperta del mare e del pescato locale come risorsa da conoscere, rispettare e valorizzare.

Tra gli appuntamenti in programma non mancheranno incontri con pescatori, chef e ricercatori per raccontare il mare da diverse prospettive; degustazioni a tema con piatti realizzati da ristoratori locali abbinati a vino e olio delle migliori produzioni laziali, valorizzando il pescato sostenibile e il legame tra cibo e identità del territorio; attività per bambini e famiglie, con laboratori creativi e momenti di educazione ambientale, aperitivi musicali per coniugare intrattenimento alla degustazione di pescato locale di stagione. La seconda tappa della festa rappresenta anche un’occasione per riflettere sulle buone pratiche per la salvaguardia del mare e sulla necessità di costruire un turismo costiero più consapevole e rispettoso degli equilibri naturali e delle meraviglie che offre la costa locale. In questo contesto verrà anche assegnato il riconoscimento di Ambasciatore del riccio di mare del Lazio, agli alunni delle scuole che hanno partecipato al programma di educazione ambientale collegato con la manifestazione culturale. Oggi, il programma della manifestazione sarà esteso dalle 16 fino alle 22 per favorire la massima partecipazione a cittadini e turisti. Domenica è previsto un programma che copre l’intera giornata dalle 11 alle 19. L’evento è promosso dal Comune con il patrocinio della Regione Lazio e realizzato da Istinto Social Lab 4 Business APS grazie alla collaborazione con la Capitaneria di Porto, la Guardia Costiera, la Lega Navale di Santa Marinella, la Fondazione ITSSIxellence, l’associazione Marets e diversi ristoratori di eccellenza del territorio.

