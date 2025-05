SANTA MARINELLA - Proseguono gli appuntamenti con il Cine Club organizzato dalla Biblioteca Civica “A. Capotosti”- Assessorato alla cultura del Comune di Santa Marinella. L’iniziativa, iniziata lo scorso mese di aprile, proseguirà fino alla fine di giugno e si svolge ogni venerdì sera alle ore 21 presso la Casina Trincia (Casina Rosa), di fronte la Passeggiata. A curare la programmazione sono due ragazzi, volontari del servizio civile, Mario Amelio e Piergiorgio Codella, entrambi laureati in discipline dello spettacolo, coadiuvati dalla responsabile della biblioteca comunale. La rassegna dei film sta avendo molto successo tra gli appassionati di cinema e i tanti spettatori che scelgono di trascorrere una serata in compagnia, guardando per la prima o per l’ennesima volta le pellicole che vengono proposte, spesso legate a giornate o ricorrenze da portare all’attenzione della comunità. Inoltre quest’anno si celebrano i 130 anni della prima proiezione cinematografica pubblica dei fratelli Lumière a Parigi ed il Cine Club diventa quindi l'occasione per celebrare la nascita del cinema. Il film che verrà proiettato oggi, venerdì 16 maggio, è l’opera di un noto regista ed è ambientato tra le Alpi orientali. Trama e titolo della pellicola saranno a disposizione degli iscritti presso la biblioteca Capotosti.

