SANTA MARINELLA – Questa mattina alle 7.30 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono stati allertati per incendio di un mezzo pesante in Santa Marinella. A bruciare era un camion compattatore della nettezza urbana a via delle Colonie, parcheggio antistante il campo sportivo. All'arrivo sul posto gli uomini della Bonifazi hanno trovato una situazione di incendio generalizzato, il mezzo pesante era completamente avvolto dalle fiamme. Come sempre sono riusciti ad estinguere velocemente la parte della motrice e l'esterno del camion. Diverso il lavoro però per il carico compattato dalla pressa idraulica.

Le fiamme hanno danneggiato il meccanico che aziona e rilascia la pressa, di conseguenza per estinguere l'incendio del materiale di risulta si è reso necessario fare dei tagli al cassone del mezzo tramite mototroncatore in dotazione ai Vvf. Sono tuttora in corso le opere di bonifica, smassamento e raffreddamento del carico, un lavoro molto duro visto la quantità del materiale stipato. Non si è registrato nessun ferito, soltanto un po' di disagio alle abitazioni adiacenti per il fumo sprigionato dalla combustione. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Santa Severa.