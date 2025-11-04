FIUMICINO - Un nuovo salvataggio in mare ha avuto come protagonista la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Fiumicino. Nel weekend, in seguito a segnalazioni pervenute da parte di alcuni cittadini, il personale della Capitaneria di Porto è intervenuto per soccorrere una tartaruga marina della specie Caretta Caretta, rimasta intrappolata in una rete da pesca a breve distanza dalla costa, nei pressi dell’area settentrionale adiacente al costruendo porto commerciale di Fiumicino.

L’allerta, lanciata da numerosi cittadini, ha consentito un intervento rapido da parte dei militari, che si sono mobilitati sia via terra che via mare utilizzando il battello pneumatico G.C. B151. Il personale militare della Guardia Costiera è intervenuto prontamente sia da terr he via mare e, dopo diversi tentativi, resi complessi dalla posizione sottocosta dell'animale, gli operatori sono riusciti a liberare la tartaruga dalla rete. L’animale, in buone condizioni di salute, ha ripreso così il mare aperto. Questo episodio sottolinea ancora una volta l'importanza della collaborazione tra i cittadini e le Istituzioni, affinché le Autorità preposte possano intervenire ancor più tempestivamente per la tutela dell'Ambiente marino e della fauna selvatica

L’intervento di questi giorni si inserisce nel più ampio impegno della Guardia Costiera nella salvaguardia dell’ambiente marino e della fauna selvatica. Operazioni come questa dimostrano l’importanza di monitorare le acque costiere e di promuovere comportamenti responsabili, anche tra pescatori e diportisti, per evitare episodi che possano mettere in pericolo le specie protette come la Caretta Caretta.