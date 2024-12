TOLFA - In collina cresce l'attesa: manca ormai poco per l'appuntamento dei "Picnic musicali" che si terrà domenica 19 maggio. I ”Picnic Musicali” organizzati da Tolfa Jazz Aps in collaborazione con il comune di Tolfa. I "Picnic Musicali" sono un'appendice del grande e amato Festival di musica Jazz che si tiene ogni anno durante l'estate a Tolfa. Questo è uno degli eventi di punta del territorio che unisce alla musica la natura incontaminata con l’intento di far conoscere e valorizzare gli splendidi luoghi dei Monti della Tolfa.

I "Picnic Musicali", infatti, rappresentano il connubio perfetto tra le bellezze naturali e la libertà di godersi la musica sdraiati sul prato e sono un evento pensato per tutti e per qualsiasi età. Diverse le attività proposte: passeggiate naturalistiche, attività per i più piccoli con il “picnic degli gnomi”, concerti irripetibili, trekking sensoriale e bagno di foresta, escursioni e degustazioni di prodotti tipici locali. La località Comunale Macchiosi è il punto di partenza di numerose escursioni e passeggiate, già dalle prime ore della mattina sarà possibile scoprire il territorio attraverso il ritmo lento delle passeggiate: l’occasione per immergersi nella natura incontaminata e incontrare animali allo stato brado tipici del territorio tolfetano: cavalli, mucche e asini. Ci saranno guide esperte che accompagneranno i partecipanti in emozionanti percorsi che porteranno a visitare vari luoghi di interesse storico e ambientale, quali il Sasso della Strega, l'Abbazia Piantangeli, il Tempio Etrusco, Cerro Bello, il Sentiero dei Monaci e su percorsi di Mental Hiking e per gli amanti delle due ruote sarà possibile percorrere questi luoghi in mountain bike. Sino in programma anche due concerti: alle ore 11.00 saranno di scena i “Delta Duo”, un duo di Firenze formato da Matteo Pancrazi (chitarra e voce) e Daniele Guerrini (armonica), i quali propongono un repertorio blues tradizionale degli inizi del ‘900. Il loro repertorio spazia dal delta blues del Mississipi al piedmont blues del sud degli Stati Uniti. Ospite dei DeltaDuo sarà il bravissimo contrabbassista e session man statunitense Michael Carvale. L'altro concerto è in programma alle ore 16.00 è quello di Dom Pipkin (tastiera e voce), il quale è tra i migliori interpreti del pianoforte stile New Orleans in Europa e promuove la musica e la cultura di New Orleans da oltre 30 anni. Dom Pipkin si è esibito nei principali festival europei, oltre a club, teatri, radio e tv di Londra. La sua musica è un omaggio ai grandi pianisti di New Orleans: Fats Domino, Dr John, Professor Longhair, Allain Toussant e al genio di James Booker.

Il pranzo sarà a base di prodotti locali: dalle ore 12:30 sarà possibile degustare i migliori prodotti enogastronomici del territorio tra cui la tradizionale acquacotta (piatto tipico tolfetano con verdure di stagione), carne e verdure di aziende agricole locali e vino prodotto da aziende vinicole del territorio. I Picnic Musicali propongono passeggiate naturalistiche, visite a siti storico- archeologici, suggestivi concerti, escursioni, attività per bambini e degustazioni di prodotti tipici locali. La giornata comincerà alle ore ore con le escursioni e le passeggiate naturalistiche, di cui due sono adatte ai bambini: la prima prevede la visita del Sasso della Strega e dell'Abbazia Piantangeli. La seconda invece riguarderà la visita al Tempio Etrusco e al Cerro Bello. La terza escursione guiderá i partecipanti lungo il Sentiero dei Monaci, per poi visitare l'Abbazia Piantangeli. Molto particolare il "Trekking Sensoriale" e il "Bagno di Foresta".

L'ultima passeggiata è "Arte in cammino". Per gli amanti della due ruote ci sarà l'escursione in mountain bike al Cerro Bello e al Faggeto. Le escursioni sono alternative tra loro e termineranno per l’ora di pranzo presso la baita del Comunale Macchiosi. L'evento è family friendly e per questo gli organizzatori invitano i bambini a partecipare alle attività a loro rivolte: dalle ore 9 si svolgerá il "Picnic degli gnomi", un gioco naturalistico educativo attraverso racconti e giochi; alle ore 14.30 ancira un appuntamento per i bambini che potranno divertirsi con i giochi popolari.

Dalle ore 12.30 sarà possibile pranzare allo stand enogastronomico. I partecipanti avranno l'opportunità di gustarsi acquacotta o pasta all’amatriciana, carne alla brace e insalata, dolci tipici, acqua e vino. È previsto anche un menù vegetariano: acquacotta o pasta al pomodoro, fagioli, dolci tipici, acqua e vino. Naturalmente non mancherà il menù bambini che prevede pasta al pomodoro, salsiccia e acqua. Costo per gli adulti il prezzo è di 20euro e comprende concerti e pranzo; con 25euro, invece, è prevista un'escursione, il concerto e il pranzo; con 30euro invece è prevista l'escursione in MTB, il concerto e il pranzo. Per i bambini fino a 12 anni il costo è di 10euro per il pranzo e per 15euro e prevista l'escursione e il pranzo. Le prenotazioni dovranno pervenire entro venerdì 17 maggio. L’evento è realizzato nel pieno rispetto dell’ambiente e senza creare impatti negativi sulla flora e sulla fauna locale.

Per una descrizione dettagliata del programma si può visitare il sito www.tolfajazz.com/picnic-musicali. I partner per questo evento sono il Comune di Tolfa, l'Università Agraria di Tolfa, la Komen Italia, il Centro Studi Italo-Norvegese, Tolfa Cittaslow, I-Jazz, Jazz Takes the Green, Green Fest, Fondazione Ecosistemi; gli sponsor sono invece: Enel, Fondazione Cariciv, Tecnofit, Ipertecnica, Fasec. Per info e prenotazioni telefonare al 389 8384355 o scrivere un'email a: info@tolfajazz.com