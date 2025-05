CIVITAVECCHIA – Grande partecipazione ieri pomeriggio al Mercure Sunbay Park Hotel per la presentazione del libro "Il mondo al contrario" del Generale Roberto Vannacci. L’incontro, molto atteso in città, ha visto la presenza di circa 300 persone, riunite in una sala che ha fatto registrare il tutto esaurito.

Promosso dalla Lega, l’evento è stato moderato dal giornalista Paolo Gianlorenzo e ha visto la partecipazione del consigliere comunale e metropolitano Antonio Giammusso, organizzatore della serata, e del senatore Umberto Fusco, fondatore e responsabile nazionale dell’associazione “Noi con Vannacci”. Tra i presenti anche Angelo Valeriani, coordinatore provinciale della Lega, e, una rappresentanza dei partiti del centrodestra locale.

Durante l’incontro, Vannacci ha illustrato i contenuti del libro, ribadendo le sue posizioni politiche e culturali, con un pubblico attento e partecipe. Giammusso ha ringraziato i sostenitori e promesso nuovi appuntamenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA