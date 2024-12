LADISPOLI - «Si avvisano tutti gli operatori interessati che le domande dovranno essere trasmesse entro il giorno 31 gennaio». Si scaldano già i motori per la 71°edizione della Sagra del Carciofo in programma dal 12 al 14 aprile prossimo. E il comune di Ladispoli si rivolge già a chi prenderà il banco espositivo. Il municipio rende noto che le modalità previste sono quelle che si trovano nell'avviso pubblicato nella pagina web dedicata all'evento, presente nella homepage del sito istituzionale e visionabile al seguente link: https://www.comunediladispoli.it/sagra-del-carciofo.../sagra. «Nella suddetta sezione è stata pubblicata la planimetria schematizzata dell’area della sagra dedicata al commercio ambulante ricompresa tra via Odescalchi e via Ancona», viene riportato nella nota con la possibilità anche di alcune variazioni da comunicare agli interessati prima del rilascio della concessione di suolo pubblico.

