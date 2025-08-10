CERVETERI – Un gradito ritorno quello di Sabrina Ferilli in terra etrusca e, ancora una volta, a bordo di un quad. L’attrice romana e volto noto della tv ha effettuato un tour in via degli Inferi, visitando le tombe rupestri, il fosso di Sant’Antonio fino alle campagne ceriti in compagnia del nipote a cui ha voluto regalare questa emozione condivisa. Nel 2021 si era avvicinata sempre in quad alle cascate di Castel Giuliano e al fosso della Mola, un altro percorso. «Possiamo dire che ormai potrebbe essere una istruttrice – commenta Mattia Sgalippa, titolare di “Quad Adventures” – visto che è tornata a trovarci ancora una volta. Ricordo che di strada ne ha fatta dal 2020 quando non si sentì di prendere il manubrio anche per colpa del maltempo. L’anno successivo però è andato tutto per il meglio. È una zia speciale perché ha regalato il giro al nipote e ci siamo tutti divertiti all’insegna della natura nei luoghi che conosce». Le gite organizzate si effettuano da oltre sette anni nella zona delle Cascatelle. Una location suggestiva, da esplorare e perlustrare che ha fatto registrare migliaia e migliaia di visitatori. Nel 2022 è stata la volta di Micol Oliveri, attrice romana diventata famosa per aver interpretato Alice Cudicini nella serie tv de “I Cesaroni”.

