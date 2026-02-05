ANGUILLARA – Si terranno sabato 7 febbraio ad Anguillara Sabazia i funerali di Federica Torzullo, la 41enne uccisa a coltellate dal marito Claudio Carlomagno. La Procura di Civitavecchia ha dato il nulla osta alla sepoltura dopo l’autopsia e la salma è stata restituita ai familiari. I funerali si svolgeranno alle 14 di sabato, nella chiesa Regina Pacis, la stessa dove la scorsa settimana è stato dato l’ultimo saluto ai suoceri, i coniugi Carlomagno.

Ancora non si trova il coltello bilama che Carlomagno avrebbe utilizzato per uccidere sua moglie la mattina del 9 gennaio e che lo stesso avrebbe gettato lungo la statale braccianese in zona Osteria Nuova, come lui stesso aveva ammesso nell'interrogatorio di convalida del fermo lo scorso 21 gennaio.