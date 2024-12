Sono andati subito sold out anche i biglietti per le sedie per assistere al trasporto della Macchina di Santa Rosa riservati ai residenti del comune di Viterbo.

Dalla mezzanotte di domani al via la vendita aperta a tutti sul circuito online eventi.archeoares.it. Il costo di ogni singolo biglietto è di euro 28 + 4 euro di prevendita. Un utente registrato potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti (1+3). Per assistenza tecnica acquisto online sono a disposizione i seguenti contatti: 351 2428135 – support@archeoares.com .

Si ricorda che sono sold out anche i biglietti per le categorie fragili, eccetto quelli riservati alle persone con disabilità motoria in carrozzina, le cui pedane sono collocate a piazza del Plebiscito, piazza Verdi e Porta Romana. La vendita per i posti sulle pedane resterà aperta fino al prossimo 2 settembre presso il Museo dei Portici (con gli orari sotto riportati), e comunque fino a esaurimento posti (informazione che verrà tempestivamente comunicata attraverso i canali istituzionali del Comune di Viterbo). Il biglietto al momento dell’acquisto potrà essere ritirato anche dall’accompagnatore. Per eventuali informazioni in merito alla residua disponibilità dei posti in pedana rivolgersi ai seguenti contatti: 389 4746204 –museodeiportici@archeoares.com.

Da oggi la biglietteria di Archeoares dedicata esclusivamente alla vendita dei rimanenti posti sulle pedane per le persone con disabilità motoria in carrozzina sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 15,30 fino al prossimo 2 settembre, eccetto domenica 1 settembre che resterà chiusa.

Per informazioni e aggiornamenti sulla Festa e sul Trasporto della Macchina di Santa Rosa consultare la sezione dedicata sulla home page del sito istituzionale www.comune.viterbo.it e la pagina facebook Comune di Viterbo Informa.